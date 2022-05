O corpo de um homem que estava desaparecido desde o sábado foi encontrado na cidade de Duas Esteadas, no final da tarde neste domingo (15), pela polícia militar. De acordo com as informações a vítima é da cidade de Lagoa de Dentro, próxima a Duas Estradas, Agreste paraibano.

A polícia recebeu informações de que no local informado havia um veículo do tipo caminhonete que provavelmente pertencia a vítima.

Matéria em atualização.

