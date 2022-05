Corpo de motoboy morto em acidente de trânsito em João Pessoa, foi sepultado neste domingo

O corpo do motoboy Bruno Batista Barros, de 29 anos, morto em um acidente de trânsito , foi enterrado neste domingo (12), no Cemitério do Cristo, em João Pessoa . Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens, até às 15h, em uma central de velórios que fica no bairro de Jaguaribe. De lá, seguiram para realizar o sepultamento.

Conforme os parentes, Bruno trabalhava há menos de um ano como motoboy e a atividade era o principal sustento da família.

Já a motorista suspeita de provocar o atropelamento, vai responder o processo em liberdade, após depoimento prestado à Polícia Civil, no início da noite deste sábado (14).

O advogado da suspeita, Ednilson Siqueira, afirmou que ela transitava pela avenida onde aconteceu o acidente enquanto o sinal estava verde. A motorista fez, inclusive, o teste do bafômetro, e constatou que ela não tinha ingerido bebida alcóolica.

O fato da suspeita ter deixado o local após o acidente, no entanto, levantou a suspeita, segundo a Polícia, de que ela teria avançado o sinal enquanto ele estava vermelho.

A defesa alegou que isso aconteceu porque ela estava “com medo de represália”, visto que, em outros acidentes envolvendo motoboys em João Pessoa, os motoristas e os automóveis teriam sido alvo de ataques físicos provenientes de motociclistas.

O carro da motorista foi quebrado por motoboys que logo chegaram ao local onde ela havia abandonado o veículo. Eles quebraram e em seguida incendiaram o automóvel.

Motoqueiros ateiam fogo em carro após acidente — Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Um vídeo que circula nas redes sociais, divulgado por um estabelecimento – gravado a partir de câmeras do circuito interno de segurança, flagrou o momento do acidente, mas não é possível identificar em que sinalização estava o semáforo.

Entenda o caso

O acidente que provocou a morte de Bruno Batista aconteceu neste sábado (14), no Bairro dos Estados, em João Pessoa. A motorista envolvida no acidente fugiu do local, mas foi localizada e detida pouco tempo depois.

O acidente ocorreu por volta das 11h da manhã, no cruzamento da Avenida Espírito Santo com a Piauí. Os veículos bateram quando passavam no cruzamento. Bruno morreu no local e a motorista, segundo a Polícia Civil, fugiu sem prestar socorro.

A mulher saiu do local no carro do irmão e foi cercada por motociclistas na Avenida Epitácio Pessoa, onde ela buscou abrigo em uma concessionária. Videos feitos no local mostram o momento que motociclistas protestam.