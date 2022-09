Corpo é encontrado na praia de Coqueirinho e pode ser do jovem que desapareceu em Tambaba, há três dias

O corpo de um jovem foi encontrado por populares na praia de Coqueirinho, município do Conde, no início da manhã de hoje (07). De acordo com informações do corpo de bombeiros da Paraíba, uma guarnição foi acionada e verificou-se que a vítima está sem alguns órgãos, entre eles a cabeça e braços.

Há a possibilidade do corpo ser do jovem que desapareceu na praia de Tambaba, a 7km de Coqueirinho. Nairon Vicente, de 27 anos, sumiu no mar após se afogar.

Segundo apurou o ClickPB, os familiares do jovem ainda irão comparecer ao local para realizar o reconhecimento, porém devido ao estado que se encontra o indivíduo encontrado, exames serão realizados por parte da Polícia Civil e do Núcleo de Medicinal e Odontologia Legal (Numol).

clickpb