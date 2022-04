Foi encontrado na manhã de hoje (16), o corpo de um homem já sem vida, por trás do cemitério de Belém-PB. De acordo com as primeiras informações, populares encontraram o cadáver numa estrada de barro e chamaram a polícia.

São duas mortes registrados em Belém, em menos de 24h. Na noite de ontem (15), um adolescente foi morto com golpes de faca.

