Corpos de dois tripulantes de navio que afundou na costa paraibana são encontrados e Marinha do Brasil mantém buscas

A embarcação saiu do Recife, na terça (21). Na quarta (22), afundou no litoral da Paraíba, devido às fortes chuvas que atingiram a região. Havia oito tripulantes no navio de carga, que levava material de construção para Noronha.

Dois corpos de tripulantes do navio cargueiro Thaís IV foram encontrados, nesta sexta (23). A informação foi repassada pela Marinha do Brasil, por meio de um boletim. Agora, as equipes de resgate procuram dois desaparecidos no naufrágio. Quatro homens foram localizados com vida.

A Marinha do Brasil informou que os corpos foram localizados no fim da manhã desta sexta. Ainda de acordo com a Marinha, um dos corpos foi encontrado pelo Navio Patrulha Guaíba. O outro foi localizado pela aeronave C-105 Amazonas, da Força Aérea Brasileira.

A Marinha disse, ainda, na nota divulgada na noite desta sexta, que o Navio Patrulha Grajaú vai levar até o Porto de Recife os dois corpos. A previsão é chegar às 6h de sábado (25). “O Navio Patrulha Guaíba e a aeronave C-105 Amazonas permanecerão na área de busca”, acrescentou a Marinha.

Os corpos foram localizados no terceiro dia de buscas. Desde o início da operação, mais de 4,1 mil quilômetros quadrados foram patrulhados.

Os quatro tripulantes resgatados com vida chegaram ao Recife na quinta ao Recife. Ele foram conduzidos pelo navio mercante Nazenin. Segundo a Marinha, eles estão bem de saúde.

Até a última atualização desta reportagem, não tinham sido informados nomes das pessoas que morreram nem dos resgatados com vida.