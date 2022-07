Covid-19: Paraíba começa a aplicar vacina em crianças entre 3 e 4 anos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) orienta os municípios a iniciarem a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças entre 3 e 4 anos. A Paraíba segue a nota técnica do Ministério da Saúde e recomenda a vacinação desse público de maneira gradual, se os municípios tiverem o imunizante em estoque para a primeira e a segunda dose no intervalo de 28 dias.

A decisão veio após o parecer favorável da Anvisa, no dia 13 de julho, aprovando a aplicação para uso emergencial da Coronavac em crianças entre 3 e 5 anos. Para a operacionalização na Paraíba, a SES recomenda que o imunizante seja destinado, inicialmente, somente para crianças entre 3 e 4 anos de idade e que a vacinação ocorra de forma gradual para todas as crianças imunocomprometidas, seguindo as faixas etárias de 4 e depois 3 anos de idade. Neste momento, as crianças a partir de 5 anos de idade deverão ser vacinadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados.

De acordo com a secretária de Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, o Estado dispõe de mil doses de Coronavac na rede e o público é de 114 mil crianças entre 3 e 4 anos. “A orientação é que os municípios façam a gestão dos quantitativos disponíveis dessa vacina em seus estoques, com o intuito de garantir a segunda dose com o intervalo de 28 dias, até que os estoques sejam restabelecidos pelo Ministério da Saúde”, pontua.

A secretária reforça que em agosto será realizada a Campanha Nacional de Multivacinação, e que a administração concomitante de vacinas é uma importante estratégia por contribuir para uma menor perda de oportunidade vacinal e consequentemente para melhores coberturas para as vacinas contempladas no Calendário Nacional de Vacinação. Desta forma, o Ministério da Saúde recomenda a administração concomitante de vacinas contra a Covid-19 com as demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 3 anos de idade ou mais.

No próximo dia 30 de julho, haverá um Dia D de vacinação para atualização da caderneta vacinal para todas as idades, de todas as vacinas. A mobilização irá se repetir nos dias 27 de agosto e 24 de setembro.

