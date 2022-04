Covid-19: Paraíba confirma 699 casos nesta sexta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, nesta sexta (01), 699 casos de Covid-19. Entre os casos confirmados neste boletim, 03 (0,42%) são moderados ou graves e 696 (99,58%) são leves. Agora, a Paraíba totaliza 597.101 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios. Até o momento, já foram realizados 1.496.059 testes para diagnóstico da Covid-19.

Também foi confirmado 01 novo óbito desde a última atualização. Com isso, o estado totaliza 10.194 mortes. O boletim registra ainda um total de 440.582 pacientes recuperados da doença.

* Dados oficiais preliminares (fonte: SI-PNI, e-SUS Notifica, Sivep Gripe e SIM), extraídos às 10h, do dia 01/04/2022, sujeitos à alteração por parte dos municípios.



Óbitos

O óbito divulgado neste boletim ocorreu no dia 26 de março, em hospital público. A vítima é uma mulher, de 18 anos, residente do município de João Pessoa, sem comorbidade informada.

Cobertura Vacinal

Foi registrado no Sistema de Informação SI-PNI, a aplicação de 8.298.822 doses. Até o momento, 3.447.874 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (84,94% do total) e 3.186.519 completaram os esquemas vacinais, o que representa 78,50% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 3.102.388 tomaram as duas doses e 84.131 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 41.107 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.622.093 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 9.134.144 doses de vacina aos municípios.

Ocupação de leitos Covid-19

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo estado, é de 14%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 31%. Em Campina Grande, estão ocupados 01% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 18% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 01 paciente foi internado nas últimas 24h. Ao todo, 65 pacientes estão internos nas unidades de referência para Covid-19.

Os dados epidemiológicos com informações sobre todos os municípios e ocupação de leitos estão disponíveis em: www.paraiba.pb.gov.br/coronavirus

