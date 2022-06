Covid-19: Paraíba libera novas doses de reforço para pessoas com idade entre 40 e 49 anos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) decidiu ampliar a oferta da segunda dose de reforço contra covid-19 para pessoas com idade entre 40 e 49 anos. A decisão foi baseada na Nota Técnica 176/2022 do Ministério da Saúde e passa a vigorar imediatamente. Quem tem 18 anos e mais e tomou a vacina da Janssen (dose única) passa a ter recomendação do segundo reforço quatro meses após o primeiro, conforme Nota Técnica 177/2022 do Ministério da Saúde. Ainda sobre a vacina da Janssen, haverá um terceiro reforço para as pessoas com idade a partir de 40 anos, obedecendo ao mesmo intervalo de tempo em relação à dose anterior.

É importante destacar que a vacina a ser utilizada para as doses de reforço podem ser AstraZeneca, Janssen ou Pfizer, no sentido de facilitar o acesso da população de acordo com o imunizante disponível nos municípios. Em relação às novas doses de reforço para quem tomou a vacina Janssen, não devem ser incluídas neste grupo gestantes e puérperas, que precisam acompanhar as orientações específicas para sua condição.

A secretária de Saúde, Renata Nóbrega, destacou a importância da nova determinação do MS: “Nós comemoramos essa ampliação de mais um grupo para a segunda dose de reforço e também a inclusão dos indivíduos a partir dos 18 anos que foram vacinados com a Janssen para a terceira dose. Além disso, para equiparar a quantidade de reforços, quem iniciou a vacinação contra covid-19 com Janssen e tem a partir de 40 anos, também terá o segundo reforço, obedecendo sempre o intervalo de 4 meses entre cada dose”.

A secretária ressaltou que esse incremento na vacinação chegou em momento oportuno. “Já temos casos confirmados das duas subvariantes da ômicron, a B.4 e B.5 em estados vizinhos como Pernambuco e Rio Grande do Norte e, embora não tenhamos nenhum sequenciamento confirmando casos na Paraíba, é possível que o vírus já esteja circulando. Lembramos que ainda há 790 mil paraibanos com mais de 18 anos em atraso para a primeira dose de reforço e mais de 331 adolescentes de 12 a 17 anos na mesma situação”, explica.

A gerente executiva de Vigilância em Saúde, Talita Tavares, garante que o estado tem doses para atender todos os públicos contemplados até agora pelo Plano Nacional de Imunizações. “A Paraíba tem doses para que todos completem os esquemas vacinais indicados para cada faixa etária. Os municípios estão realizando os pedidos de vacinas quinzenalmente levando em consideração as doses em estoque e o público alvo de cada localidade e a partir da próxima semana já devem considerar os novos públicos”, finalizou.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico, à situação epidemiológica, e à disponibilidade das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Assim, considerando o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19, com elevada transmissão da doença e a possível redução da efetividade das vacinas e, consequentemente, maior risco de complicações da doença, faz-se necessária a adequação do esquema vacinal nas pessoas para garantir a segurança da população.

