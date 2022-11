Criança brinca com isqueiro, casa pega fogo e bombeiros são acionados

Um incêndio destruiu um dos cômodos de uma residência na Fercal, na tarde desta sexta-feira (25/11). As chamas teriam se alastrado enquanto um dos moradores da casa, uma criança, brincava com isqueiro.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu a ocorrência e combateu as chamas no local. Devido ao calor intenso gerado pelas chamas, também houve danos aos móveis de outros cômodos.

No momento do ocorrido, haviam quatro crianças na residência. Segundo informações de um deles, o incêndio foi provocado por um dos menores que brincava com um isqueiro próximo aos colchões.

A vizinhança ao perceber o ocorrido ainda tentou ajuda no combate às chamas, mas sem êxito.

metropoles