Criança de 10 anos é atropelada na BR-230 e motorista foge do local

Uma criança de 10 anos foi atropelada no fim da manhã desta terça-feira (04) em um trecho da BR 230 que passa pelo município de Caldas Brandão. O caso ocorreu no km 80 e a criança do sexo feminino foi socorrida em estado grave, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível acompanhar familiares da vítima prestando socorro à vítima antes da chegada de uma equipe médica especializada. Uma viatura da polícia militar também esteve no local.

Um grande engarrafamento se formou no sentindo João Pessoa-Campina Grande, em razão do acontecimento. A vítima foi atingida na parte central da rodovia e segundo populares o motorista que dirigia o veículo que colidiu se evadiu do local.

clickpb

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram