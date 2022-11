Criança de 11 anos é vítima de estupro e vizinho é procurado suspeito do crime, em João Pessoa

De acordo com o sargento Geraldo Melo, PM que atendeu a ocorrência, o crime aconteceu em uma região de mata a cerca de 800 metros das casas das vítimas e do suspeito. “Ontem a criança foi dormir logo cedo com a mãe e, por volta de 1h, se levantou e foi para a frente de casa conversar com umas amigas e amigos. O suspeito estava no local e foi quando ele a colocou em uma moto e levou para o local ermo onde cometeu o ato, conforme relatado pela vítima para a mãe dela”, disse.