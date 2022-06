Criança de dois anos se afoga em João Pessoa e é internada em estado grave

Uma criança de dois anos de idade foi internada em estado grave na noite desta segunda-feira (28), após sofrer um afogamento, no bairro do Padre Zé, em João Pessoa.

De acordo com as informações obtidas pelo ClickPB, a criança de apenas dois anos de idade foi socorrida em veículo particular e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Ela passou por procedimentos de emergência e segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica.

O quadro clínico é grave.

