Criança de seis anos é internada no trauma após ser atropelada, em Santa Rita

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava acompanhada dos pais, que não se feriram.

Um acidente envolvendo uma criança e um veículo de passeio foi registrado na noite de ontem (9) no município de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava acompanhada dos pais, que não se feriram. Populares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a vítima foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

O fato ocorreu durante um movimento político e o motorista ficou no local até o momento de resgate por parte do corpo de bombeiros.

De acordo com a assessoria do hospital de trauma, a criança está consciente, mas fraturou o fêmur. Em boletim emitido às 11h deste sábado (10) a unidade hospitalar informou que após passar por procedimentos médicos de emergência seguia internada, porém com quadro estável.

clickpb