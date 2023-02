Criança de seis anos sofre choque elétrico em Posto de Saúde em Juazeirinho-PB

Uma criança de seis anos de idade foi internada no Hospital de Trauma de Campina Grande após sofrer um choque em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no município de Juazeirinho, Agreste do estado. Conforme apurou o ClickPB, a vítima estava junto à mãe, que aguardava atendimento na unidade de saúde.

Segundo populares, havia um fio solto encostado na janela dentro da UBSF, e quando ela encostou na janela, foi jogada para longe. De acordo com informações do Trauma de Campina Grande, para onde a criança foi levada, a menina tem estado clínico estável

