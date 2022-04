Criança de três anos fica gravemente ferida após cair de quarto andar de edifício na Grande João Pessoa

De acordo com as primeiras informações obtidas, duas crianças estariam sozinhas dentro do apartamento.

Uma criança de três anos ficou gravemente ferida após cair na madrugada deste domingo (3), do quarto andar de um edifício no bairro Mário Andreazza, em Bayeux, na Grande João Pessoa. De acordo com as primeiras informações obtidas, duas crianças estariam sozinhas dentro do apartamento. A suspeita é de que ela tenha subido na cama e se debruçado na janela quando o acidente aconteceu. O Samu foi acionado e socorreu a criança para a Unidade de Pronto Atendimento de Bayeux, porém devido a gravidade dos ferimentos ela foi transferida para o Hospital de Trauma de João Pessoa. A unidade de saúde informou que a criança apresentava várias lesões, inclusive no crânio e precisou ser intubada. A Polícia vai investigar o caso. clickpb

