Uma criança morreu após ter sido atropelada por um veículo, no distrito de Canafistula, de Alagoa Grande, no brejo paraibano. De acordo com as informações, o atropelamento aconteceu nesta quinta-feira(7), quando uma menina de aproximadamente 8 anos desceu do ônibus escolar e atravessava a rodovia.

Uma equipe do SAMU esteve no local, mas a criança não resistiu ao impacto com o veículo.

