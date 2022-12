Criança morre e mulher fica gravemente ferida após acidente com caminhão caçamba em Sousa

Conforme as informações, a mulher e a criança ficaram embaixo do veículo.

Uma criança morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida ao serem atropeladas por um caminhão caçamba em Sousa. O trágico acidente do tipo colisão envolvendo uma motocicleta e uma caçamba foi registrado por volta das 16h, nas imediações da empresa DSA, no bairro Jardim Sorrilandia I, no município de Sousa.

De acordo com informações, as vítimas seguiam em uma motocicleta quando em determinado momento ocorreu a colisão com uma caçamba de condutor não identificado. Com a força do impacto, a garotinha foi arremessada ao solo e um dos pneus chegou a passar por cima de seu corpo, como também por cima da perna de uma jovem.

Devido a gravidade da colisão, a criança veio a óbito no local e a outra vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional de Sousa, por uma equipe do SAMU. O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar, até a chegada do delegado de plantão e dos peritos do IPC.

Após serem adotados os procedimentos periciais, o corpo da vítima será encaminhado ao IML de Cajazeiras para ser feita a necropsia. A área segue bloqueada e uma perícia está sendo feita para apontar as motivações do acidente.

clickpb