Criança morre vítima de descarga elétrica quando brincava perto de casa

Uma menina de apenas quatro anos morreu vítima de um choque elétrico. O caso foi registrado em São José da Mata, distrito de Campina Grande, no Agreste da Paraíba durante a tarde dessa terça-feira (5).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida por uma descarga elétrica após um cabo da rede de alta tensão se romper e atingi-lá, enquanto ela brincava perto de casa.

Identificada como Lívia Maria, a vítimachegou a ser socorrida a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe de Lívia teria presenciado o choque e tentou salvar a filha. Ela também sofreu uma descarga e foi encaminhada ao hospital.

O Portal T5 contactou a assessoria de comunicação da Energisa para saber se o cabo em questão integra a rede de distribuição da companhia. Em nota, a empresa afirmou que uma haste instalada no telhado de uma residência caiu sobre a rede elétrica e provocou o rompimento da fiação.

“A Energisa esclarece que uma antena de haste metálica, instalada no telhado de uma residência caiu na rede elétrica, gerando um curto-circuito e, consequentemente, o rompimento da fiação.

A concessionária reforça que é preciso cuidado na instalação e movimentação de antenas e outros objetos próximo a rede elétrica, sempre procurando auxílio de profissionais especializados. Ao encontrar algum cabo partido as pessoas devem se afastar do local imediatamente e entrar em contato com a distribuidora de energia.

A Energisa lamenta o ocorrido e reforça que, havendo acidentes com a rede elétrica, as pessoas entrem em contato imediatamente com a concessionária por meio dos seus canais de comunicação.

