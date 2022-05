Crianças do projeto jiu-jitsu solidário de Itapororoca participam do Campeonato Paraibano Kiss de Jiu-jitsu em João Pessoa

Na tarde de ontem dia 01 de Maio de 2022, crianças do projeto jiu-jitsu solidário, idealizado pela Guarda Civil Metropolitana de Itapororoca em parceria com as secretarias de Ação Social, Cultura, Mulher e Segurança Pública Municipal, participaram do Campeonato Paraibano Kiss de Jiu-jitsu, realizado na Capital João Pessoa na Vila Olímpica, organizado pela Federação de Jiu-jitsu do Estado da Paraíba.

Onde Alunos do Serviço de Fortalecimento de Vínculos competiram nas modalidades: Mirim 1,2,3 Infantil 1,2,3 Infantojuvenil 1,2,3, conseguindo um total de 8 medalhas, sendo 5 de Ouro, 2 de Plata e 1 de Bronze.

Atualmente participam do projeto jiu-jitsu solidário 70 crianças, sendo 40 na cidade e 30 na comunidade de Cipoal, zona rural de Itapororoca.

As aulas são ministradas pelo GCM Ricardo Helano, faixa roxa em jiu-jitsu e o monitor GCM Araújo, Corregedor Geral da GCMI

Estiveram acompanhando o evento o Secretário de Ação Social Marcos Moraes, Secretário de Cultura Alexandre Burai, Secretária da Mulher Gildete e o Secretário Municipal de Segurança Antônio Sinfrônio Neto.

