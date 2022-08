Criminosos deixaram bilhetes pedindo desculpas e dizendo que encheram o tanque. Família ainda não resgatou o veículo no pátio do Detran. Cadeira adaptada custa R$ 17 mil, diz família.

Ladrões que haviam roubado um carro devolveram o veículo depois de encontrarem a cadeira adaptada de uma criança com deficiência dentro do automóvel. O caso aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória. O carro foi roubado no domingo (28) e encontrado nesta terça (30).

Dentro do carro, os criminosos deixaram um bilhete, com o seguinte texto:

“O crime pede perdão. Na hora da tensão, não deu pra ver o problema da criança. O carro está sendo devolvido. Tanque cheio!!!”.

A família ainda não conseguiu recuperar o carro no pátio do Detran, para saber se o veículo realmente está com o tanque cheio.

A cadeirinha é usada por Cauã Cordeiro, de quatro anos, que teve sequelas motoras devido a uma encefalite. Ela custa cerca de R$ 17 mil e foi doada à família. A mãe do menino, Rosyneide Almeida Cordeiro, contou que foi abordada pelos criminosos quando chegava em casa com Cauã e com a outra filha, de 9 anos de idade.

“Eu estava entrando na garagem, parei o carro e abri o portão. Quando voltei pra guardar o carro, ele [o assaltante] falou pra eu descer porque queria o carro. Falei que as crianças estavam dentro. Ele disse: ‘sai que eu dou um jeito de deixar as crianças’. Eu abri a porta e puxei, tirei os dois. Fiquei desesperada. Hoje de manhã, uma amiga me ligou dizendo que uma amiga deles havia encontrado o carro. Realmente estava lá. Depois, a Polícia chegou para ver se tinha algo ilícito no veículo, e eles encontraram um bilhete. O bilhete pedia desculpas”, relatou a mãe.

Em nota, A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.

