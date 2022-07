Cristiano Ronaldo pediu para deixar o Manchester United, diz site

Com a pré-temporada prestes a começar na Europa, os torcedores do Manchester United receberam uma notícia não muito empolgante neste sábado (2/7). Isso porque, de acordo com o The Times, Cristiano Ronaldo teria pedido para deixar os Red Devils, em caso de uma “proposta satisfatória”.

Aos 37 anos, o craque mantém o desejo de disputar a próxima edição da Champions League. O fracasso do time de Manchester, que não fez uma boa temporada 2021/22 e conseguiu a classificação apenas para a Europa League é uma das motivações para uma mudança de ares para CR7. Segundo o periódico, o gajo avalia que ainda tem “três ou quatro temporadas” como astro da maior competição europeia.

Os Red Devils pagaram cerca de 23 milhões de euros para contratar o português, que atuava na Juventus e ainda tem um ano de contrato pela frente. Entretanto, o cumprimento do vínculo está em xeque. O gajo disputa a Champions há 19 anos consecutivos, desde quando ainda jogava no Sporting, de Portugal.

Cinco vezes campeão do torneio, quatro vezes pelo Real Madrid e uma pelo próprio Manchester United, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da competição. Em 183 partidas na Champions League, foram 140 gols marcados.