‘Cuba do Sul’: bolsonaristas atacam Nordeste após resultado do primeiro turno das eleições

No Twitter, nesta segunda-feira (03), a expressão “Cuba do Sul” tornou-se um dos assuntos mais comentados e gerou discussões na rede social.

Após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) publicaram mensagens críticas à população da Região Nordeste do país. A região colaborou com o resultado nas urnas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo. Lula ganhou em todos os estados locais.

No Twitter, nesta segunda-feira (03), a expressão “Cuba do Sul” tornou-se um dos assuntos mais comentados e gerou discussões na rede social. De um lado, os bolsonaristas afirmaram que o Nordeste quer fazer do Brasil uma nova Cuba, em referência à crise econômica daquele país. De outro, os nordestinos acusam esses críticos de xenofobia.

Os criadores da expressão dizem que o Nordeste apoia candidatos de esquerda, mas não sai da pobreza. Uma usuária compartilhou uma imagem que diz “Os estados do Nordeste são aqueles que votam no Lula, mas aí depois vão para RJ, SP etc. tentar uma vida melhor. O Nordeste vota no Lula dizendo que Lula ajuda os pobres, mas eles sempre vivendo na pobreza elegendo candidatos comunistas” e escreveu “Nunca li tanta verdade sobre a nova Cuba do Sul”.

Um outro usuário compartilhou uma imagem que “separa” o Brasil e coloca o Nordeste como a “Cuba do Sul” . Ele defendeu a destituição desta parte do país. “Por minha já poderia destituir o Nordeste do mapa, sendo o Nordeste a Cuba do Sul.”

Outro internauta compartilhou uma imagem que diz “passar fome é pouco! Sobre os nordestinos, eles merecem a situação precária que têm! Burro o Bolsonaro de dar água!” .

Em resposta, os alvos das comentários negativos pediram que seus críticos estudassem antes de adotarem o termo. “Antes de postar que o Nordeste é a Cuba do Sul, eu peço encarecidamente que você estude o básico de história”, escreveu um usuário.

Na mesma linha de pensamento, um usuário debochou do perfil econômico-social dos críiicos. “Todo mundo em silêncio porque a estudante de Medicina riquinha tá dizendo que o nordeste é a Cuba do Sul”

Uma internauta alertou sobre o risco que correm os nordestinos que compartilham as críticas: ‘Se você é nordestino e está compartilhando a imagem “Cuba do Sul”, você sabe que amanhã ou depois você vai sofrer toda xenofobia que está reforçando hoje.”

O Globo