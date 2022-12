Da euforia à decepção: brasilienses choram com eliminação do Brasil na Copa

Horas antes, em vários bares da capital foi possível reconhecer a alegria no rosto do torcedor. Em um dos pontos, no Brazolia Bar, no Setor de Garagens e Oficinas, a torcida foi tomada por um mar azul, verde e amarelo. “Estou sofrendo muito, mas acredito na vitória do Brasil”, disse a estudante Brenda Fournier, 19.No último minuto do primeiro tempo da prorrogação, Neymar deu esperanças à previsão de Brenda ao tirar o zero do placar. Porém, no segundo, os croatas chegaram ao gol de empate, levando a partida para as cobranças de pênalti. Nas penalidades, o Brasil não foi bem e acabou deixando o hexa para depois.