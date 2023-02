Damares a Michelle: “Não deixarei Brasil esquecer quem foi Bolsonaro”

Em discurso no gabinete do Senado com a presença de Michelle, Damares afirmou: “Não deixarei o Brasil esquecer quem foi Jair Bolsonaro”

Recém-eleita senadora, Damares Alves deu o tom de como pautará sua atuação no parlamento. Em discurso em seu gabinete ao lado de Michelle Bolsonaro, exaltou o ex-presidente e chamou o PT de “Partido das Trevas”. “A minha alegria só não está completa porque o meu presidente não está aqui comigo. Mas a nossa eterna primeira-dama está com a gente. Nosso líder é imbrochável. Nosso líder continua líder. (…) Não vou deixar o Brasil esquecer um único minuto quem foi Jair Bolsonaro. E não vou deixar o Brasil esquecer que Lula é um ex-presidiário.”

Damares apoiou o bolsonarista Rogério Marinho ao comando do Senado, mas ele acabou derrotado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.

metropoles

