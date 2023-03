Dania Mendez deixa BBB de surpresa e causa comoção na casa

Dania Mendez se despediu do BBB 23 (Globo) hoje. A produção do programa informou no início da tarde para ela começar a se preparar para a despedida.

Para marcar a ida da sister de volta para o México, o programa lhe deu um presente o famoso roupão do líder. A sister prometeu que iria buscar Cara de Sapato após deixar o programa, que foi expulso do BBB por importuná-la sexualmente.

Dania se emocionou, fez um discurso e partiu para arrumar as malas. “Essa foi a melhor experiência da minha vida”, disse a sister, enquanto chorava de emoção. “Levo um pouquinho de todos. O coração de todos vocês vai comigo”, afirmou a mexicana.

Dania contou que participar do Big Brother era um sonho, e nunca vai esquecer do que viveu no Brasil. Ela ainda recebeu um convite especial de Cezar Black: “Vem curtir o Carnaval com a gente”, disse.

Enquanto ela estava arrumando as malas, Dania também distribui presentes para Marvvila e Domitila: “Pra lembrarem de mim”, disse a mexicana.

Splash Uol

