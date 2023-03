Danielle do Vale divulga foto do acusado de ameaça-lá de morte

A deputada estadual Danielle do Vale (Republicanos) divulgou imagens do homem acusado de ameaçar a ela e a uma integrante da sua equipe no último dia 08 de março, dia Internacional da Mulher, dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). A foto foi compartilhada por ela nesta terça-feira (14) no seu perfil do instagram. Trata-se de Almir Júnior, um ex-servidor da Prefeitura Municipal de Mamanguape, Litoral Norte da Paraiba, onde a mãe da deputada é a prefeita Eunice.

Ao longo da publicação a parlamentar trouxe a tona que já após o início das ameaças, enquanto estava chegando a residência dos pais em João Pessoa foi vítima de uma tentativa de assalto. “Posteriormente, enquanto estava chegando na casa que meus pais possuem no bairro de Manaira, em João Pessoa, durante a noite, meu carro foi alvejado por disparos de arma de fogo”. Esse fato aconteceu em maio de 2017 e até então não há informações de quem pode ter feito os disparos.

O acusado era lotado como guarda-civil do município e ingressou na Prefeitura de Mamanguape em 2004. Quinze anos depois, um procedimento administrativo iniciado pela gestão local culminou com a exoneração do então servidor.

Curtir isso: Curtir Carregando...