Danieze Santiago se assusta com disparos e corre do palco

Foi na madrugada deste domingo (17), durante apresentação da cantora Danieze Santiago, na cidade de Duas Estradas, Agreste paraibano. A cantora correu do palco junto com seus músicos após terem ouvido disparos de arma de fogo durante uma briga no Casarão do Forró, local do evento que era patrocinado pela prefeitura local.

Durante algum tempo, o show foi interrompido, mas a polícia militar conseguiu prender dois homens acusados de promoverem os disparos.

Ambos são da cidade de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, e relataram à PM que atiraram pra cima.

