Dar o Brasil pro Sonic’ e ‘piscina e festa todo dia’: propostas de crianças para o governo viralizam nas redes sociais

17 estudantes de turma do primário responderam a pergunta “se eu for eleito, eu prometo” com ideias inusitadas que seriam colocadas em prática caso fossem eleitos

Uma cartilha de alunos do primário, com propostas de governo caso sejam eleitos para presidente da República, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira devido às ideias inusitadas dos pequenos. Os 17 estudantes da turma B responderam a pergunta “se eu for eleito, eu prometo” com ideias que vão de “chamar o Batman para não ter briga” a “dar o Brasil para o Sonic”.

Nas redes sociais, internautas compartilharam a foto do cartaz com as respostas dos alunos, aproveitando para elencar seus candidatos favoritos. A estudante Maria Isabel prometeu “casa e roupa”. Já Maria Helena teve a ideia de permitir “piscina e festa todo dia”. Uma usuária do Twitter opinou: Maria Isabel é a política dos sonhos, mas Maria Helena é meu voto de primeiro turno.

A candidata Alice disse ser a favor de colocar o preço da bicicleta para R$ 5. Ainda no âmbito do meio de transporte, o aluno Kayron afirmou que no governo dele todos terão uma moto. Para os que gostam de comer, Laura prometeu fornecer salgadinho e Toddynho e Lorran declarou ser adepto ao churrasco. Já Luís apoia balada todo dia.

A aluna Keteyn prometeu uma foto dela grande. Os comentários da publicação brincaram que ela tem grande autoestima. Outro perfil comentou: “meu favorito é ‘moto para todos’ do Kayron. Estou precisando”.

O Globo