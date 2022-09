Datafolha: Lula mantém 45%, e Bolsonaro sobe de 32% para 34%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (9), encomendada pela Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”, mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 34%. Ciro Gomes (PDT) tem 7% e Simone Tebet (MDB) tem 5%.

Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, de 1º de setembro, Lula se manteve igual. Já Bolsonaro foi de 32% para 34%, enquanto Ciro tinha 9% e agora tem 7%. Tebet tem os mesmos 5% do outro levantamento, e Soraya Thronicke (União Brasil) segue com 1%.

Lula está 11 pontos à frente de Bolsonaro. Segundo o Datafolha, essa é a menor distância entre os dois desde maio (48% a 27% na ocasião, uma diferença de 21 pontos). Na pesquisa anterior, em 1º de setembro, essa diferença era de 13 pontos (45% a 32%).

A pesquisa ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios nos dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07422/2022.

Confira os números completos:

• Lula (PT): 45% (45% no Datafolha anterior, de 1º de setembro)

• Jair Bolsonaro (PL): 34% (32% na pesquisa anterior)

• Ciro Gomes (PDT): 7% (9% na pesquisa anterior)

• Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)

• Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)

• Pablo Marçal (PROS): 0% (1% na pesquisa anterior)

• Felipe d’Avila (NOVO): 0% (1% na pesquisa anterior)

• Vera (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior)

• Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)

• Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior)

• Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior)

• Padre Kelman (PTB): 0% (não estava na pesquisa anterior)

• Em branco/nulo/nenhum: 4% (4% na pesquisa anterior)

• Não sabe: 3% (2% na pesquisa anterior)