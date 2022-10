Datafolha para presidente: Lula tem 52% dos votos válidos; Bolsonaro, 48%

Pesquisa TV Globo e Folha de S.Paulo/Datafolha sobre o segundo turno da disputa presidencial, divulgada neste sábado (29), mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52% dos votos válidos, contra 48% de Jair Bolsonaro (PL). O segundo turno das eleições está marcado este domingo (30).

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Nas disputas para presidente e governador, o candidato que atinge mais de 50% dos votos válidos vence o pleito.

Considerando os votos totais, que incluem brancos e nulos, Lula tem 49%, contra 45% de Bolsonaro. Os votos brancos e nulos representam 4% dos entrevistados. Os que não sabem ou não responderam são 2%.

Pesquisas eleitorais mostram uma tendência e, não necessariamente, correspondem ao resultado das urnas. Não é uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para análise do eleitor.

O Datafolha ouviu 8.308 pessoas face a face entre os dias 28 e 29 de outubro. A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-08297/2022. O nível de confiança da pesquisa é 95%.

Segundo turno – votos válidos

Intenção de voto estimulada para presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 52%

Jair Bolsonaro (PL) – 48%

Segundo turno – votos totais

Intenção de voto estimulada para presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 49%

Jair Bolsonaro (PL) – 45%

Branco/nulo/nenhum – 4%

Não sabe/Não respondeu – 2%

