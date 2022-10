Debate: João diz que grupo de Pedro Cunha Lima representa a velha política e relembra caso do ‘dinheiro voador’

O governador João Azevêdo (PSB) criticou a política praticada pelo grupo que o candidato Pedro Cunha Lima (PSDB), segundo o governador, representa. “Você está representando um grupo, que as pessoas que lhe acompanham representam a velha política”, afirmou o candidato a reeleição durante o debate da TV Arapuan, ocorrido na noite de ontem (17).

Ao longo de sua fala, Azevêdo relembrou gestões passadas do grupo Cunha Lima e disse ser necessário que a população saiba a história de cada grupo que acompanha os candidatos. Anteriormente, Pedro havia respondido um questionamento do governador sobre quais obras as gestões Cunha Lima fez em João Pessoa e durante sua fala disse ser o candidato ao governo e não o grupo que o apoia. O candidato do PSDB também citou a operação calvário e criticou o ritmo das obras da gestão estadual.

Debate: João Azevêdo diz que “não se pode ficar em cima do muro” e Pedro Cunha Lima não revela voto para presidente

João rebateu e citou uma pessoa ligada à Pedro que é réu na referida operação. “Eu tenho uma vida limpa. Eu não tenho o menor problema de tratar de qualquer pauta”, asseverou o governador. Azevêdo recordou os caso do dinheiro voador e dos cheques distribuídos na campanha eleitoral de 2006.

O candidato a reeleição também trouxe ao debate a cassação do ex-governador Cássio, pai de Pedro. “Você acha que isso não é para se discutir? É para se discutir sim. Porque você está sendo apenas o representante de todo esse grupo”, afirmou João.

clickpb