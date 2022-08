DEBATE TV MÍDIA: Raniery Paulino defende o hospital da Mulher em Guarabira e reafirma a luta na Interiorização da Funad

Sob o comando da jornalista, Michele Marques, a Tv Mídia realizou nesta sexta-feira(26) um importante debate com os candidatos a deputados federais da cidade de Guarabira. Ocasião que o candidato a deputado federal Raniery Paulino teve para apresentar importantes pleito para o povo do brejo paraibano.

Durante o debate, Raniery defendeu o empreendedorismo nas escolas, defendeu a interiorização da Funad, relembrou a luta do ex-senador José Maranhão para a construção do Hospital da Mulher em Guarabira, falou sobre as energias renováveis e defendeu o modelo COMPAZ na Paraíba.

Empreendedorismo

“Empreendedorismo é fator crucial para o desenvolvimento da economia, seja local, estadual ou nacional. A escola é o celeiro de formação, preparação, e que deve promover condições para a busca de conhecimento, de modo que a inclusão do empreendedorismo na grade curricular escolar é de suma importância”, Pontuou Raniery.

Hospital da Mulher e interiorizar a Funad

” Vamos lutar pelo Hospital da Mulher em Guarabira. Esse é um pleito que iremos defender em Brasília. Nosso mandato irá priorizar para trazer para nossa região o Hospital da Mulher e a interiorização da Funad”, disse.

Esporte

” Estamos na luta da nossa Vila Olímpica e já apresentamos para o governador João Azevedo que queremos implementar dentro desse importante equipamento o Modelo COMPAZ que tem como foco a prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário”, destacou Raniery.

Energias Renováveis

” Uma ação que nosso mandato teve essa preocupação com a melhoria da energia renovável, inclusive, a Projeto nosso para isenção de ICMS para carros que utilizam energia limpa. Para nosso contentamento é um Case de sucesso” comemorou Raniery.

Na ocasião, Raneiry parabenizou a equipe da TV Mídia pela receptividade e parabenizar pela organização de um debate extremamente importante para ajudar os eleitores da região de Guarabira. ” Estendo o meu agradecimento aos nossos apoiadores, aos meus adversários pelo exercício da democracia, e todos os guarabirenses que acompanharam o programa através das mídias digitais. Para quem não viu, disponibilizamos o link do Youtube nos stories. Avalie e compare quem vocês acham que pode levar e elevar o nome da nossa região na Câmara Federal, e se ainda tiver qualquer dúvida”, ressaltou Raniery.

acessopolitico

