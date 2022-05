Deda Claudino decidi apoiar Ricardo Coutinho para o Senado Federal

Pelo trabalho, vou com Ricardo para Senador! ☀️

Após uma conversa com o ex-governador Ricardo Coutinho e ao analisar todo o trabalho que ele desenvolveu pela Paraíba, tirando cidades do isolamento asfáltico, projetos como o cidade madura, a construção do hospital metropolitano, melhorias na segurança pública e grande avanço econômico do nosso Estado. Decidi ir pelo trabalho e passo a apoiar a pré-candidatura de Ricardo Coutinho para o Senado Federal.

Acredito na força do trabalho e sei que, juntos em Brasília, ele como Senador e eu como Deputado Federal, poderemos desenvolver mais oportunidades para os paraibanos e melhorias para a Paraíba.

