Deda Claudino não definiu se vota em Ricardo e em Lula

O empresário Deda Claudino, pré-candidato a deputado federal pelo MDB da cidade de Guarabira, Desse durante entrevista na manhã desta sexta-feira (27) no programa Manhã de Notícias, da TVMidia, que apesar de na próxima segunda-feira f31) receber Ricardo Coutinho em sua casa para um almoço, não quer dizer que está definido o seu voto e seu apoio ao mesmo. No entanto, Deda reconheceu que Ricardo deixou a marca de maior gestor do Estado da Paraíba, de todos os tempos.

Ele condicionou o apoio à Ricardo, e sintetizou com uma única frase: “quero ver o que ele tem pra me dar”. Obviamente se referindo a votos.









Na mesma entrevista ele também afirmou que não definiu se vota em Lula, candidato a presidente apoiado pelo MDB da Paraíba. Veja:









