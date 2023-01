Delegado comemora abertura de licitação para cosntrução da nova Central de Polícia Civil de Mamanguape

O Delegado Sylvio Rabelo, da Polícia Civil da região de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba, comemorou a publicação do edital de convocação de empresas, para a construção da nova Central de Polícia Civil. A publicação está no Diário Oficial do Estado.

Em contato com o delegado o mesmo disse que será uma grande obra. “Uma grande obra para Policia Civil e para a Segurança Pública como todo, numa excelente localização. Agradeço a todos os Gestores maiores, o Poder público Municipal de Mamanguapense e a todos os envolvidos nessa missão”.

