Deolane gasta R$ 200 mil em loja de luxo e diz se parcelou a conta

Deolane Bezerra fez uma compra e tanto na loja da Louis Vuitton do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Em conversa com esta coluna, a advogada revelou que gastou R$ 200 mil em produtos de uma das grifes de luxo mais conhecidas do mundo. Perguntada se ela parcelou a conta ou não, a resposta não foi menos surpreendente do que se espera da influenciadora.

“Não sei, não fui eu que paguei”, revelou de forma divertida. A renovação do guarda roupa aconteceu em duas áreas principais: bolsas e jaquetas. Além disso, ela ainda comprou sapatos, cintos e camisetas, que de certo complementam o visual de ostentação de Deolane, que já tem várias peças da marca.

O responsável pelo presente grandioso não foi revelado pela DJ, mas esta coluna não poderia pensar em outra pessoa se não o novo amor da influenciadora, Antônio Mandarrari.

Apesar de não terem assumido uma relação oficialmente, os dois estão juntos há cerca de um mês, como contamos com exclusividade. Desde então eles mantêm a descrição, estando em público ou não, e já foram à alguns eventos juntos.

metropoles