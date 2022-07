Na tribuna da Câmara, deputada #bolsonarista diz que assassino de #petista em Foz do Iguaçu foi “injustamente provocado”.

No entanto, imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas mostram que quem iniciou as provocações foi o autor do assassinato.

