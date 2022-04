Deputado Anderson Monteiro assume vice-presidência do MDB na Paraíba

O deputado estadual Anderson Monteiro é o novo vice-presidente do MDB na Paraíba. A decisão é do presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi, e do comandante estadual, o senador Veneziano Vital do Rêgo.

Em ofício na última sexta-feira (8), Rossi e Veneziano renovaram a comissão provisória do diretório estadual por mais 90 dias, nomeando Anderson Monteiro como vice-presidente a partir deste domingo (10).

“Primeiramente agradeço ao Senador Veneziano pela indicação. É com uma alegria imensa que passo a integrar a direção do MDB neste ano tão importante. O partido tem um grande projeto para 2022 com a pré-candidatura de Vené ao Palácio da Redenção e vamos somar forças juntos nessa caminhada”, afirmou o deputado Anderson Monteiro.

Para Veneziano, a nomeação do parlamentar fortalece ainda mais o MDB para as eleições. “Anderson é uma grande liderança estadual, tem novas ideias e é um ótimo quadro mdbista. Passo a passo nosso projeto vai sendo construído rumo ao pleito deste ano”, disse o pré-candidato a governador.

