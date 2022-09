Deputado da Paraíba é visto pelado durante sessão da Assembleia Legislativa

O fato ocorreu quando o deputado estadual João Gonçalves levantou da cadeira e apareceu em pé, sem as calças.

O deputado estadual João Gonçalves apareceu pelado durante sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), nesta terça-feira (20). O fato ocorreu quando o parlamentar levantou da cadeira e apareceu em pé, sem as calças.

A cena foi transmitida no telão do plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba e não chegou a ser transmitida no vídeo no Youtube da TV Assembleia PB, segundo explicou uma fonte ao ClickPB.

O ClickPB tenta contato com o deputado estadual João Gonçalves para saber mais informações do que ocorreu.

