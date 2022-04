Deputado defende fim das eleições e recondução por aclamação de João Azevêdo ao Governo do Estado

O deputado estadual João Gonçalves (PSB) defendeu, durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o fim das eleições e a recondução por aclamação de João Azevêdo (PSB) ao Governo do Estado.

A observação de João Gonçalves foi em resposta ao comentário feito pelo deputado Cabo Gilberto Silva (PL) que utilizou seu tempo de fala na Casa para acusar o Governo do Estado de ser conivente com supostas irregularidades contratuais do Consórcio Nordeste para o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Em tom jocoso, João Gonçalves ainda disse que o deputado Cabo Gilberto é um que “quando vai dormir, todo o dia, chora de desgosto por não estar na bancada do Governo”.

