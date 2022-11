Deputado Estadual Raniery Paulino prestigia assinaturas de contratos do Projeto Empreender Mulher em Guarabira

O Deputado Estadual Raniery Paulino (Republicanos) esteve nesta quarta-feira (dia 23), prestigiando a solenidade de Assinaturas Simbólicas e também de Contratos Efetivos da linha de crédito especial Empreender Mulher, em Guarabira e vários municípios da Região polarizada pela “Rainha do Brejo”, feita pela Secretária Executiva de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Cristiane Almeida e pelo Secretário Executivo de Empreendedorismo, Fabrício Feitosa.

Raniery compareceu à solenidade realizada no prédio onde funciona a 2ª Gerência Regional de Saúde acompanhado pelo engenheiro Rafael Rabelo, Chefe-de-Gabinete da Secretaria de Estado do Governo e também pelo vereador “Nal do São José” (Ivonaldo Fernandes da Silva).

Foram assinados durante a plenária 26 contratos, num valor total investido de RS 195.838,00.

Representaram os demais beneficiados, as empreendedoras Maria Luiza Firmino da Silva, de Guarabira mesmo, que é Artesã e trabalha com produção de cama, mesa e banho, além de Ivoneide Barbosa da Silva Lima, comerciante do município vizinho de Alagoinha, que atua como vendedora Tupperware (recipientes feitos de plástico para utilização na conservação e preparação de alimentos.

