Deputado Frederico D’avila do PSL chama o Papa Francisco e o Acerbispo de safados e vagabundos

O deputado estadual do PSL Frederico D’Ávila proferiu ataques na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) contra o Papa Francisco e o arcebispo de Aparecida do Norte, Orlando Brandes, referindo-se aos dois como “vagabundos” e “safados”. Em discurso feito na última quinta-feira (14), D’Ávila criticou o pronunciamento feito pelo arcebispo no dia 12, em que ele defendeu um Brasil sem ódio e sem armas, condenando a política de armamento do governo Bolsonaro, do qual o deputado estadual é apoiador.

“Pátria armada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado. (…) Você se esconde atrás da sua batina para fazer proselitismo político, para converter as pessoas de bem para sua ideologia. A última coisa que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas, seu vagabundo”, vociferou o deputado bolsonarista na tribuna da Assembleia. Ele também se referiu de maneira genérica a sacerdotes católicos como “pedófilos”. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também foi alvo de seus ataques: “A CNBB é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil”. “Canalhas, canalhas, canalhas!”

