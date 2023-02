Deputado Michel Henrique solicita criação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Cariri Paraibano

Logo na primeira sessão plenária da 20ª legislatura, o deputado estadual Michel Henrique (Republicanos), apresentou nesta terça-feira (07) requerimento solicitando a criação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Cariri Paraibano, tendo como foco principal possibilitar ações que possam fortalecer a economia das 29 cidades que compõem a região com mais de 220 mil habitantes. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

O parlamentar afirma que é necessário garantir o desenvolvimento igualitário da população local, de acordo com as especificidades, dando continuidade ao atendimento dos direitos básicos de todos os cidadãos, reduzindo, assim, qualquer tipo de desigualdade sociais e regionais, porventura, existentes.

As cidades de Monteiro, Boqueirão, Juazeirinho, Sumé, Taperoá, Soledade e Serra Branca são as mais populosas, conforme estatísticas possuem grandes potencialidades que perpassam os segmentos econômicos, mercadológicos, criativos, culturais e de modo especial, a agricultura familiar e caprinocultura que tem possibilitado o desenvolvimento sustentável da região, que até o final da década de 2000 enfrentava situação de extrema pobreza em mais de 65% dos seus moradores, havendo uma redução brusca para uma média de 14,5%.

“Embora esses números sejam positivos, somado ao progresso e desenvolvimento destas cidades, a realidade ainda se torna difícil para os moradores que nesta região residem. Mas para isso é preciso definir propostas nas esferas orçamentárias para que os planos e os projetos sejam direcionados a atender às necessidades da população”, pontuou Michel Henrique.

“A pretensão é criar essa frente de desenvolvimento sustentável do nosso Cariri, objetivando analisar, mensurar, avaliar os aspectos socioeconômicos e culturais e criar perspectivas que possibilitem estratégias e ferramentas de inovação para os diversos segmentos que resultará na considerável melhoria das atividades agropecuárias, industriais, comerciais e da administração pública dos 29 municípios.

A frente também pretende contribuir para proporcionar o fomento, manutenção e novas possibilidades de inovação e apoio à caprinocultura leiteira, ovinocultura, e bovinocultura que afetam principalmente os produtores do nicho da agricultura familiar”, pontuou o deputado

Michel destacou ainda, a produção de calçados de couro oriundos do Cariri, a extração e produção de lã da ovinocultura, turismo que destaca as grandes potencialidades que existem na região e que englobam o turismo radical, agroecológico e religioso somado ao patrimônio cultural, histórico e arquitetônico; das manifestações culturais que permeiam o artesanato e a confecção e desencadeiam uma reação de empoderamento e captação de receita, fazendo com que circule na própria região e fortaleça a cadeia produtiva dos respectivos eixos.

Pontuando que a frente parlamentar irá atuar em parceria com as 29 prefeituras, Governo do Estado, Governo Federal, entidades importantes, como: SEBRAE, CDL, Associações Rurais, Conselhos de Associações, Cooperativas, Universidades e respectivos pesquisadores, FAMUP, dentre outros órgãos.

