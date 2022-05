Deputado paraibano rompe tendão ao exceder carga em exercício e passa por cirurgia: “soldado abatido”

O deputado estadual paraibano Caio Roberto rompeu o tendão do peitoral maior e teve que passar por cirurgia. O parlamentar, filho do deputado federal Wellington Roberto, informou, nas redes sociais nesta quarta-feira (25), que a intervenção cirúrgica foi “bem complicada devido a grande retração do tendão”.

“Soldado momentaneamente abatido, crianças. Mas já operado. Já já estamos de volta ao combate”, descreveu o deputado, nas redes sociais, conforme apurou o ClickPB.

Caio Roberto deu mais detalhes da lesão. “Muita gente me perguntando o que houve. Vou resumir aqui… Rompi por completo o tendão do peitoral maior, em treino com muita carga. Me operei ontem. Cirurgia bem complicada devido a grande retração do tendão. Ficou muito difícil levá-lo novamente ao braço. Como está bem tensionado, serão seis semanas praticamente sem qualquer movimento no ombro e braço, até a cicatrização. Após isso, início de fisioterapia.”

O deputado terminou agradecendo. “Obrigado a todos pela preocupação. Deus no comando sempre.”

clickpb