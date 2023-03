Deputado Wilson Filho se afasta de atividades por tempo indeterminado após diagnóstico de tumor no fêmur

O deputado estadual Wilson Filho (Republicanos) se afastará de todas as atividades como parlamentar pelos próximos quatro meses. De acordo o jornalista Clilson Júnior, ao programa Arapuan Verdade, nesta quinta-feira (8), a decisão foi tomada pelo jovem parlamentar de 33 anos, após receber o diagnóstico de seu médico sobre um tumor no osso da perna.

Como acompanhou o ClickPB, o jovem parlamentar passou a sentir fortes dores nas pernas nas últimas semanas e procurou médicos especialistas para saber da motivação das dores. Ele foi surpreendido pelo diagnóstico de um tumor no fêmur e já está com uma equipe de especialistas para se aprofundar sobre a gravidade da enfermidade e iniciar os tratamentos para se curar dessa patologia.

O parlamentar é ex-líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba e atua há anos na política paraibana. Ele está no seu segundo mandato como deputado estadual que foi intercalado com suas duas vitórias como o parlamentar mais jovem a tomar posse na Câmara Federal.

Wilson Filho ganhou a reeleição para deputado estadual no pleito de outubro de 2022 e seguia na atuação como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para a qual foi escolhido e com quem tem afinidade devido à sua formação jurídica. Ao ClickPB, no início do ano, o parlamentar declarou o desejo de contribuir em diversas questões polêmicas que tramitarão pelo âmbito da CCJ nesta nova legislatura.

Clickpb

