Deputados destacam atuação, conquistas e desafios de Adriano como presidente

Vários deputados estaduais parabenizaram, nesta quinta-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, pela forma com que ele conduziu a Casa nos últimos quatro anos. Alguns deputados utilizaram a tribuna, após a votação da Ordem do Dia da sessão de hoje para agradecer e destacar as conquistas realizadas pelo presidente.

O deputado Ricardo Barbosa elogiou a atuação de Adriano, ressaltando que todo o Estado saiu ganhando com o seu trabalho. “Quero agradecer ao presidente Adriano pelo afeto e a convivência que nós tivemos aqui ao longo desses anos. Parabéns, desejo muito sucesso na sua caminhada e saiba que pode contar comigo sempre. Em nome de Galdino agradeço aos demais colegas deputados”, ressaltou.

A deputada Cida Ramos lembrou algumas realizações que marcaram o seu trabalho na Casa e agradeceu o apoio do presidente. “Quero agradecer todo o apoio que tive para a instalação da CPI do feminicídio, a Frente Parlamentar da Assistência e tantas outras ações importantes”, disse Cida.

Os deputados pontuaram ainda os projetos e iniciativas desenvolvidas na pandemia e pós-pandemia pelo presidente, com um olhar sempre voltado para os segmentos mais vulneráveis da sociedade. Eles também destacaram que Adriano ampliou as ações da Assembleia e se destacou na condução dos trabalhos do Legislativo.

“Agradeço toda a confiança recebida pelo presidente Adriano e a convivência com os colegas parlamentares. Quero destacar o grande trabalho que todos fizeram no parlamento. Parabenizo a habilidade e humildade do presidente”, disse o deputado Bosco.

A deputada Estela Bezerra afirmou que houve o fortalecimento das pautas voltadas ao público feminino, possibilitando a ampliação de projetos e atendimentos às mulheres paraibanas. “Agradeço demais ao presidente Galdino pelo apoio a todas essas discussões que realizamos na Assembleia”, afirmou.

