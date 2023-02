Deputados estaduais tomam posse e elegem Adriano Galdino presidente da ALPB

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) deu posse, nesta quarta-feira (1º), aos 36 deputados eleitos para compor o Poder Legislativo esadual pelos próximos quatro anos. A Sessão Preparatória serviu também para eleger e dar posse aos novos membros da Mesa Diretora da Casa Epitácio Pessoa para os biênios 2023-2024 e 2025-2026. O deputado Adriano Galdino foi eleito por unanimidade presidente da ALPB.

Para o 1º biênio (2023-2024) apenas uma chapa foi inscrita. Com 36 votos a favor, o deputado Adriano Galdino foi eleito presidente da Assembleia. A Mesa Diretora será composta por: Tião Gomes – 1º vice-presidente; Eduardo Carneiro – 2º vice-presidente; Tovar Correia Lima – 3º vice-presidente; Camila Toscano – 4ª vice-presidente; Júnior Araújo – 1º secretário; Fábio Ramalho – 2º secretário; Taciano Diniz – 3º secretário; Anderson Monteiro – 4º secretário; Sargento Neto – 1º suplente; Felipe Leitão – 2º suplente; Luciano Cartaxo – 3º suplente e João Paulo – 4º suplente.

Completam a chapa nos cargos de corregedor, 1º corregedor, 2º corregedor e 3º corregedor os deputados Wallber Virgolino, Branco Mendes, Jutay Meneses e George Morais, respectivamente.

Assim como para o 1º biênio, apenas uma chapa foi inscrita para o 2º biênio (2025-2026). Mais uma vez, por unanimidade, o deputado Adriano Galdino foi eleito para estar à frente do Poder Legislativo.

Nos anos de 2025 e 2026, a Mesa Diretora liderada por Adriano será composta por: Felipe Leitão – 1º vice-presidente; Cida Ramos – 2º vice-presidente; Taciano Diniz – 3º vice-presidente; Caio Roberto – 4ª vice-presidente; Tovar Correia Lima – 1º secretário; Eduardo Carneiro – 2º secretário; Anderson Monteiro – 3º secretário; Jane Panta – 4º secretário; Sargento Neto – 1º suplente; Galego Souza – 2º suplente; Eduardo Brito – 3º suplente e Júnior Araújo – 4º suplente. O deputado Wallber Virgolino será o corregedor parlamentar, acompanhados dos deputados Branco Mendes, Jutay Meneses e George Morais nas funções de 1º corregedor, 2º corregedor e 3º corregedor, respectivamente.

“Talvez esteja vivendo o melhor momento da minha vida política. O povo da Paraíba me deu uma das maiores alegrias da minha vida pública. Ser eleito com 59.329 votos e me tornar o deputado estadual mais bem votado da história da Paraíba. Temos um grande desafio pela frente. Temos nossas obrigações, e convoco a todos, para construirmos uma Paraíba Melhor e Mais Justa Para Todos”, declarou o presidente eleito Adriano Galdino.

POSSE

Para a 20ª Legislatura, a Assembleia Legislativa da Paraíba contará com os 36 parlamentares eleitos no dia 2 de outubro de 2022. Em seu primeiro mandato como deputada estadual, Danielle do Vale foi eleita com 37.235 votos. A parlamentar ressaltou a alegria de assumir o seu primeiro mandato e o seu compromisso com o povo paraibano. “Deixo o meu compromisso de trabalhar com muita dedicação e afinco no propósito de ver o desenvolvimento da Paraíba”, declarou.

Em seu 9º mandato na Casa de Epitácio Pessoa, o deputado Tião Gomes reforçou que o compromisso com as causas paraibanas segue forte em sua atuação como parlamentar. “Minha vida é lutar, é trabalhar e fazer com que a Paraíba vença. E o mais importante: de mãos limpas. Não é à toa que estou aqui há 40 anos, tranquilo, coerente e feliz da vida”, comemorou Tião.

Confira nomes e partidos dos deputados que tomaram posse nesta quarta-feira (1º):

Adriano Galdino (Republicanos);

Anderson Monteiro (MDB);

Branco Mendes (Republicanos);

Bosco Carneiro (PPS)

Caio Roberto (PL);

Camila Toscano (PSDB);

Chico Mendes (PSB);

Chió (Rede);

Cida Ramos (PT);

Danielle Do Vale (Republicanos);

Dr. Romualdo (MDB);

Drª Jane Panta (PP);

Drª Paula (PP);

Drº Eduardo Brito (SD);

Eduardo Carneiro (SD);

Fabio Ramalho (PSDB);

Felipe Leitão (PSD);

Francisca Motta (Republicanos);

Galego De Souza (PP);

George Morais (União Brasil);

Gilbertinho (União Brasil);

Hervazio Bezerra (PSB);

Inácio Falcão (PC do B);

Joao Gonçalves (PSB);

João Paulo (PP);

Junior Araujo (PSB);

Jutay Meneses (Republicanos);

Luciano Cartaxo (PT);

Michel Henrique (Republicanos);

Sargento Neto (PL);

Taciano Diniz (União Brasil);

Tanilson Soares (PSB);

Tiao Gomes (PSB);

Tovar (PSDB); Wallber Virgolino (PL);

Wilson Filho (Republicanos).

