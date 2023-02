Deputados prestam homenagens ao senador José Maranhão durante sessão ordinária

Os deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) prestaram homenagem ao ex-senador José Maranhão, que há dois anos morreu em decorrência de complicações da Covid-19. Os parlamentares utilizaram a tribuna para destacar a trajetória de vida dele e também se solidarizaram com os familiares e amigos.

O presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino, ressaltou ações realizadas por Maranhão. “Ele tem uma larga folha de serviço prestado na Paraíba. Foi governador, senador, entre outros. Ele merece toda a nossa atenção aqui na Casa de Epitácio Pessoa, como também a nossa celebração neste dia de saudade, de dor para a família. Mas, fica aqui a nossa palavra de consideração e atenção para todos os familiares”, destacou Galdino.

A deputada Dra. Paula lembrou que José Maranhão foi um grande estadista e um republicano que muito orgulhou a Paraíba. “Ele deixou obras estruturantes na Paraíba e por isso, permanecerá vivo no nosso Estado e no nosso coração”, afirmou, acrescentando que o legado de Maranhão ficará para as gerações presente e futuras. Ela se solidarizou com a viúva do ex-governador, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti Maranhão, atual presente do Tribunal Regional Eleitoral.

Outro a homenagear Maranhão foi o deputado Hervázio Bezerra. Ele lembrou os dois anos de sua passagem, afirmando que a Paraíba ainda chora a perda irreparável do senador. “Maranhão é sinônimo de probidade, lealdade e correção exprimida em sua vida pública como deputado estadual por duas vezes, deputado federal por três vezes, governador da Paraíba por três mandatos e senador”, afirmou.

Durante apreciação da Ordem do Dia, os deputados aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei 17/2023, dos deputados Eduardo Brito e Adriano Galdino, que denomina de Senador José Targino Maranhão a Rodovia PB-033, ligando a Praia de Campina a cidade de Rio Tinto. Adriano fez um convite aos parlamentares para participar da Missa que será celebrada às 17 horas desta quarta-feira, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Bairro do Cabo Branco, na Capital.

