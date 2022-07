DER alerta motoristas sobre deslizamentos e queda de árvores em rodovias nos dias de chuva

As chuvas caídas na Paraíba com mais intensidade desde o mês de maio têm provocado algumas complicações nas rodovias estaduais, a exemplo de queda de árvores e até mesmo de pedras, bem como deslizamentos, com mais ocorrências na região do Brejo. Por isso, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) alerta os motoristas para que redobrem a atenção e dirijam com mais prudência, especialmente em dias chuvosos, a fim de evitar acidentes, caso se deparem inesperadamente com algum tipo de bloqueio na pista.

Nesta quinta-feira (7), o DER desbloqueou vários trechos de rodovias estaduais, a exemplo da PB-079, que liga Areia e Remígio, onde ocorreram deslizamentos, e no trecho BR-230/Juarez Távora/Alagoa Grande/Areia, com queda de árvore. Também foi registrada queda de árvores na PB-087, que liga Pilões a Areia, onde o DER fez retirada de material; e deslizamentos na serra do Moura, na PB-105, com ocorrência ainda de queda de pedras.

De acordo com a previsão da Aesa, nesta sexta-feira (8), permanece a condição de instabilidade e no decorrer do dia são esperadas chuvas esparsas nas regiões do Agreste, Brejo e Litoral. Para este sábado (9), a previsão é de que no decorrer do dia a nebulosidade deverá variar podendo ocorrer chuvas esparsas na faixa leste.

Confira as imagens abaixo:

