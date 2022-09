Desaparecido há quase uma semana, homem é encontrado morto no bairro do Cristo, em João Pessoa

Um homem que trabalhava como entregador de água foi encontrado morto no fim da tarde de ontem, no bairro do Cristo, em João Pessoa. De acordo com a polícia, o nome da vítima é Antônio da Costa Silva e ele estava desaparecido há seis dias. O corpo estava em uma vala rasa, coberta por pedras, em matagal próximo ao Parque de Exposições.

Ao lado da vala, estava uma motocicleta, pertencente a vítima. A moto estava totalmente queimada. Segundo a família, ele não era usuário de drogas e morava sozinho. A última vez que teria sido visto tinha sido em um estabelecimento que vendia bebidas alcoólicas. O corpo foi encontrado pela Polícia após denúncia anônima.









Imagens: Instagram | @walterpaparazzoo

clickpb